Девять медалей привезли выборгские рукопашники с областных соревнований





В январе в Тосно прошли областные соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 10 -17 лет. За победу боролись 90 спортсменов, из них 11 - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит". Первое место занял Никита Красов. Серебряными призерами стали Максим Смирнов, Артём Ипатов, Егор Горощенко и Олег Копылов. Бронзовые награды завоевали Михаил Красов, Михаил Полевин, Владислав Пташник и Данила Хомылев.

Тренируют ребят Евгений Омельченко и Алексей Рябков.