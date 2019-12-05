Детский сад «Кораблик»: Полвека в пути

50-летний юбилей отметил детский сад «Кораблик». Поздравить его коллектив пришли воспитанники, родители и друзья садика.

Ольга Карвелис, председатель Комитета образования администрации Выборгского района За этим числом стоит опыт и мудрость. Но так еще много планов. Я уверена, они воплотятся в замечательные проекты. У детского сада славная профессиональная биография. Коллектив садика участвует в самых современных образовательных проектах. В прошлом году "Кораблик" первым в районе открыл консультационный центр. И родители со всего города могут получить здесь высокопрофессиональные консультации. А Татьяна Кухаренко в прошлом году признана лучшим в Ленобласти руководителем дошкольного образовательного учреждения.

Олег Петров, депутат ЗаКС Ленобласти Татьяна Кухаренко - заведующая детским садом – замечательный человек, который пишет замечательные стихи. Это клад духовного богатства, которое она передает всем, кто с ней соприкасается. Я тоже многому от нее учусь.