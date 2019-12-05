Детский сад «Кораблик»: Полвека в пути

Ольга Карвелис, председатель Комитета образования администрации Выборгского района
За этим числом стоит опыт и мудрость. Но так еще много планов. Я уверена, они воплотятся в замечательные проекты. У детского сада славная профессиональная биография. Коллектив садика участвует в самых современных образовательных проектах. В прошлом году "Кораблик" первым в районе открыл консультационный центр. И родители со всего города могут получить здесь высокопрофессиональные консультации. А Татьяна Кухаренко в прошлом году признана лучшим в Ленобласти руководителем дошкольного образовательного учреждения.
Олег Петров, депутат ЗаКС Ленобласти
Татьяна Кухаренко - заведующая детским садом – замечательный человек, который пишет замечательные стихи. Это клад духовного богатства, которое она передает всем, кто с ней соприкасается. Я тоже многому от нее учусь.
Татьяна Кухаренко, заведующая детским садом "Кораблик"
Мне очень хочется выразить слова благодарности людям, которые создали в этом детском саду атмосферу добра и любви. Сегодня именно это движет нас вперед. Потому что безусловная любовь к детям и профессии помогла нам достичь сегодняшних высот.