Депутаты Выборгского района установили официальное сетевое издание

Депутаты Выборгского района утвердили решение об исполнении муниципального бюджета за первое полугодие. Основные параметры парламентариям озвучили в комитете финансов. Также на очередной сессии депутаты внесли изменения в решение о бюджете на этот год, утвердили регламент работы совета и установили официальное сетевое издание для опубликования нормативно-правовых актов. Это "Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления". Доступен для всех интернет-пользователей.