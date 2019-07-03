День охотника пройдет в субботу в Кингисеппе

7 сентября в Кингисеппе состоится ежегодный тематический праздник "День охотника". В программе - показательные выступления, демонстрационная работа выездной кузницы и чеканки монет, мастер-класс от профессионалов таксидермии и выставка изделий таксидермии, демонстрационные выступления охотничьих собак, мастер-класс экспертов-охотников, мастер-класс по подманиванию птиц, а также мастер-класс команды лучников (лук и арбалет). Будет работать полевая кухня, фотовыставка, состоится демонстрационное шоу "Соколиная охота", выступят музыкальные коллективы.

