Декада инвалидов стартовала в Выборгском районе

Традиционно в канун Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в различных учреждениях пройдут социальные, культурные и спортивные события для людей с ограниченными возможностями здоровья. Активисты выборгского отделения Всероссийского общества слепых собрались за круглым столом с представителями центра социальной защиты населения: обсудили вопросы организации работы социального такси, порядок предоставления услуг по уходу, мер поддержки...