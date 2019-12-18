Дед Мороз подарил Йоулупукки шоколадный герб Выборга

Встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки – одна из добрых новогодних традиций Выборга. С этого момента в городе официально начинается празднование Нового года.

Отправляясь на встречу со своим другом и коллегой Йоулупукки, Дед Мороз заявил, что наши народы должны дружить так же, как зимние волшебники.

Дед Мороз Есть старое правило: чтобы понять свою культуру, нужно узнать чужую. Я хочу, чтобы дети в России знали Йоулупукки, понимали культуру Финляндии, и за счет этого ценили и любили свою культуру.

Встретились волшебники по традиции на российско-финляндской границе между Выборгом и Лаппеенрантой. Ребята из обоих городов подготовили для них небольшой концерт, а Дед Мороз и Йоулупукки одарили всех подарками. Не забыли порадовать и друг друга: Дед Мороз преподнес другу шоколадный герб Выборга, а Йоулупукки – рождественскую корзину с имбирными пряниками и сладостями.

После праздника на границе оба волшебника отправились в Лаппеенранту, чтобы поздравить жителей города с наступающим Рождеством и Новым годом. А завтрашний день Дед Мороз пообещал провести с выборгской детворой. Кстати, еще он посулил Выборгу в январе настоящую зиму со снегом и морозом.