Дед Мороз подарил Йоулупукки шоколадный герб Выборга

Отправляясь на встречу со своим другом и коллегой Йоулупукки, Дед Мороз заявил, что наши народы должны дружить так же, как зимние волшебники.
Дед Мороз
Есть старое правило: чтобы понять свою культуру, нужно узнать чужую. Я хочу, чтобы дети в России знали Йоулупукки, понимали культуру Финляндии, и за счет этого ценили и любили свою культуру.
Встретились волшебники по традиции на российско-финляндской границе между Выборгом и Лаппеенрантой. Ребята из обоих городов подготовили для них небольшой концерт, а Дед Мороз и Йоулупукки одарили всех подарками. Не забыли порадовать и друг друга: Дед Мороз преподнес другу шоколадный герб Выборга, а Йоулупукки – рождественскую корзину с имбирными пряниками и сладостями.
После праздника на границе оба волшебника отправились в Лаппеенранту, чтобы поздравить жителей города с наступающим Рождеством и Новым годом. А завтрашний день Дед Мороз пообещал провести с выборгской детворой. Кстати, еще он посулил Выборгу в январе настоящую зиму со снегом и морозом.