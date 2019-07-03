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Сегодня, 12:16

Дачники  Ленобласти поделят между собой 60 миллионов рублей

Именно столько средств заложено в областном бюджете на 2020 год на помощь садоводческим товариществам (СНТ).

Источник: inlobnya.ru

Для сравнения, на эти же цели в 2019 году было выделено 41,5 миллиона, что на 45% меньше суммы, которая пойдет на финансирование программы благоустройства дачных массивов в 2020 году. Все средства направлены на  создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры, подъездных дорог, мелиорацию, оборудование автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

Финансовая поддержка выделяется по итогам конкурсного отбора, для участия в котором СНТ необходимо предоставить проектно-сметную документацию в  областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Претендовать на субсидии могут только те садоводческие товарищества,  более 50% членов которого зарегистрированы на территории Ленобласти.

Прием заявок стартует с 16 декабря и продлится до 20 января 2020 года.

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