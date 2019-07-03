Что ждёт нас на российско-финляндской границе в новом году?





Северо-западное таможенное управление опубликовало на своем официальном сайте некоторые изменения в таможенном законодательстве, которые вступят в силу в 2020 году.

Новшества в таможенном законодательстве для физических лиц:

- С 1 января 2020 года снизится лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за границы, перемещаемых почтовыми пересылками. Ограничение будет не только по стоимости, но и по весу. За посылку весом больше 31 кг нужно будет заплатить 2 евро за каждый лишний килограмм. За посылки из-за границы дороже 200 евро теперь надо будет платить пошлину. Учитываться будут цена и вес каждой отдельной бандероли.

- С 1 февраля 2020 года внесены изменения в форму пассажирской таможенной декларации и порядок её заполнения.

- С 4 февраля 2020 года при перемещении физическим лицом через границу ЕАЭС денежной суммы, превышающей 100 тысяч долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение наличных денежных средств. В случае непредставления вышеуказанных документов перемещение денег через границу не допускается.



В свою очередь Финская таможня обнародовала новые правила пересечения границы Евросоюза, вступившие в силу 14 декабря 2019 года. С Постановлением о контроле пищевых продуктов можно ознакомиться на официальном сайте иностранного ведомства.