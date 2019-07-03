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Сегодня, 16:12

Что посмотреть в …в Выборге. Город вошел в топ-5 самых популярных запросов в Гугл

Корпорация Google, по традиции, под конец года составляет рейтинг самых популярных запросов россиян в поисковой системе.

Русскоязычные пользователи на запрос "что посмотреть в…" выбирали Выборг. Среди популярных городов России также Санкт-Петербург, Калининград и Казань.  Россияне не только узнавали, какие достопримечательности и интересные места есть в Выборге, но и заранее составляли маршрут, также используя сервисы google.

Метки выборгдостопримечательности выборгановости выборга
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