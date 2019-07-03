Что посмотреть в …в Выборге. Город вошел в топ-5 самых популярных запросов в Гугл

Корпорация Google, по традиции, под конец года составляет рейтинг самых популярных запросов россиян в поисковой системе.

Русскоязычные пользователи на запрос "что посмотреть в…" выбирали Выборг. Среди популярных городов России также Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Россияне не только узнавали, какие достопримечательности и интересные места есть в Выборге, но и заранее составляли маршрут, также используя сервисы google.