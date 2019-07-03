Что будет происходить в выходные в Выборге



В субботу, 28 сентября, Ленинградский областной архив в Выборге отмечает 85-летие со дня открытия. Торжественное мероприятие начнется в 11 часов в архиве на улице Штурма, 1. Среди гостей - начальник областного архивного управления, директор национального архива Финляндии, представитель консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и другие. В программе - экскурсия по зданию архива, круглый стол и экскурсия по городу на тему "Творчество архитектора Уно Ульберга в Выборге".

В этот же день в 17:00 в библиотеке Алвара Аалто состоится концерт камерной классической музыки для флейты и гитары. Петербургские музыканты представят яркую программу из произведений XVIII-XX века.

А на Южном рынке на протяжении двух дней будет проходить традиционная осенняя ярмарка.