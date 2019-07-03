Читают ли в современных семьях и кому нужны библиотеки?

Ответ на вопрос, сохранилась ли культура чтения в современных семьях, пытались найти библиотекари региона. В преддверии большой конференции сотрудники библиотеки Аалто провели свое исследование проблемы.

Для библиотеки Аалто тема семейных чтений очень близка, поскольку в ней есть и взрослый отдел, и детский. И на протяжении всей своей истории библиотека работает с горожанами всех возрастов, зачастую формируя вкус к литературе.

Елена Рогозина, директор библиотеки Аалто Сейчас, когда вокруг говорят, что никто не читает, книги никому не нужны, библиотеки устарели, исследование по семейному чтению было особенно необходимо и интересно. Как оказалось, семейное чтение сохранилось. Мы работали не с одной семьей. И нам с удовольствием рассказывали о любимых книгах, которые читают поколениями, как собираются всей семьей и обсуждают прочитанные книги, рекомендуют друг другу. Эту тему мы захотели обсудить и с коллегами из разных регионов. Пригласили также студентов – будущих педагогов, культурологов, которым это может быть интересно для будущей работы.

Как отметила Елена Рогозина, именно в семье прививается привычка к чтению. Как правило, если семья читающая, дети читают тоже.

Кроме традиций и культуры чтения в современной семье библиотекари также обсудили влияние литературы на развитие личности ребенка.