Четыре азиата, мечтавших попасть в Евросоюз, были затейливо обмануты мошенником 



28 ноября в Выборгском районе пограничным нарядом обнаружены и задержаны четверо граждан одного из государств Южной Азии в возрасте от 18 до 32 лет и их сопровождающий, 24-летний гражданин одной из стран СНГ.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате проведенного разбирательства установлено, что, прибыв в Северную столицу, гости из Азии настойчиво искали человека, который за денежное вознаграждение помог бы им нелегально пересечь госграницу Российской Федерации. Нашли они его через Интернет. Между сторонами была достигнута договоренность, согласно которой пособник, получив аванс, должен сопроводить мигрантов до российско-финляндского участка госграницы, где ему выплатят оставшуюся часть вознаграждения - более 10 тысяч евро. Но назвавшийся проводником гражданин вознамерился получить легкие деньги меньшими усилиями и решил сымитировать нарушение границы. В целях достижения максимальной реалистичности он изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, а затем извилистыми путями доставил туда азиатов. Путь из Петербурга сначала пролегал по дорогам общего пользования, потом по проселочным. Затем путешественникам предстоял марш-бросок вокруг живописного озера и завершающий поход к месту назначения в глухом лесу... В итоге все были задержаны. Мигранты подтвердили свои намерения попасть на территорию Евросоюза, а также факт оказания им пособнической помощи.

Таким образом, невероятные приключения иностранцев в Выборгском районе закончились приговором Выборгского городского суда. Все четверо признаны виновными в совершении административного правонарушения, приговорены к штрафу и выдворению за пределы РФ. Предприимчивый же молодой человек вполне может попасть под более серьезную статью. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".