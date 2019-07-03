Чем заняться в выходные





"Вдохновение театром" - так называется выставка живописи и графики в галерее "Знак". Свои работы представят преподаватели и студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Экспозиция посвящена театру во всех его проявлениях. Выставка на Спортивной, 10 откроется в субботу, 7 декабря, в 15 часов.

В 15:00 в библиотеке Аалто начнется выступление музыкантов из Дании Филипа Страуха и Джонатана Свенсена. В программе - камерные произведения для рояля и виолончели. Концерт организован при поддержке Датского института культуры.

7 декабря в библиотеке на Пионерской, 4 в рамках Дней научного кино состоится показ документального фильма "Вирусы". Начало в 14 часов. Вход свободный.

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" приглашает на выставку живописи Сергея и Наталья Филипповых, которая открылась 4 декабря и продолжит работу до 10 января 2020 года.

В лекционном зале библиотеки Алвара Аалто размещена выставка "Керамическая мозаика Евгения Парамонова".