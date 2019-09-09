Чем заняться на воде показали Выборгу участники фестиваля водного туризма

Байдарки, гидроциклы, каноэ, яхты и сёрфы показали выборжанам участники фестиваля водного туризма. В бухте Салакка-Лахти собрались участники со всей России, чтобы показать свое мастерство и торжественно завершить сезон.

Максим Бурцев, ведущий фестиваля Фестиваль водных видов спорта проходит в Выборге второй раз. Участников в этом году стало гораздо больше. Это обусловлено шикарной погодой и тем импульсом, который мы задали в прошлом году. Кроме того, у нас сегодня именитый состав участников.

Конечно, не остались в стороне и местные спортсмены. Ребята из Выборгского клуба "Фаворит" продемонстрировали мастерство владения парусом. Особенно удивили малыши на яхтах класса "Оптимист", а более опытные ребята рассказали, что в Выборге развивается собственная сильная команда по парусному спорту.

Никита Виноградов, участник команды "Фаворит" Круто что есть такой спорт и в нашем городе. Я думаю, что скоро у нас будет очень сильная команда.

В перерывах между соревнованиями горожане наслаждались шоу от лучших флайбордистов России. Также для зрителей были организованы мастер-классы и тест-драйвы водного транспорта.

По традиции фестиваль завершился морским танцевальным флеш-мобом и зрелищным фейерверком.