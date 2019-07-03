По решению губернатора Ленинградской области начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всему региону приостановлено до 1 февраля. К этой дате региональный оператор, совместно с муниципальными властями и под надзором контролирующих органов, должен составить актуальный реестр оборудованных контейнерных площадок. В случае, если таковая в населённом пункте отсутствует – плата за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, разосланные ранее, не подлежат оплате. Эти изменения коснутся также и Выборгского района.
Отметим, что в ряде районов Ленобласти были неправомерно выставлены счета за вывоз мусора. Услугу предлагалось оплатить всем жителям частного сектора, вне зависимости от наличия в посёлке мусорного контейнера. При этом квитанции на оплату пришли сразу на год вперёд.
Частный сектор временно освободили от платы за вывоз мусора
По решению губернатора Ленинградской области начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всему региону приостановлено до 1 февраля. К этой дате региональный оператор, совместно с муниципальными властями и под надзором контролирующих органов, должен составить актуальный реестр оборудованных контейнерных площадок. В случае, если таковая в населённом пункте отсутствует – плата за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, разосланные ранее, не подлежат оплате. Эти изменения коснутся также и Выборгского района.