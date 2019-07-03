Частный сектор временно освободили от платы за вывоз мусора

По решению губернатора Ленинградской области начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всему региону приостановлено до 1 февраля. К этой дате региональный оператор, совместно с муниципальными властями и под надзором контролирующих органов, должен составить актуальный реестр оборудованных контейнерных площадок. В случае, если таковая в населённом пункте отсутствует – плата за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, разосланные ранее, не подлежат оплате. Эти изменения коснутся также и Выборгского района.

Отметим, что в ряде районов Ленобласти были неправомерно выставлены счета за вывоз мусора. Услугу предлагалось оплатить всем жителям частного сектора, вне зависимости от наличия в посёлке мусорного контейнера. При этом квитанции на оплату пришли сразу на год вперёд.