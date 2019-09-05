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Сегодня, 15:58

Большая экспедиция "Тест на ВИЧ" добралась до Ленинградской области

Выборг впервые присоединился к Всероссийской акции Минздрава. Мобильный пункт с приметной красной лентой дежурил на Красной площади. Бригаду усилили медики выборгской межрайонной больницы: передвижная лаборатория с местными врачами также работала в рамках акции. В течение дня сотни горожан бесплатно прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получили консультации...
 

Метки тест на вичэкспедиция
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