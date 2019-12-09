Бокс в ТРК "Кубус"

В ТРК "Кубус" международная матчевая встреча собрала молодых боксеров из России, Финляндии и Эстонии. В начале 2000-х годов такие зрелищные мероприятия в Выборге проводили регулярно. 15 лет спустя общими усилиями решили возобновить традицию...

