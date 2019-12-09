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Сегодня, 18:06

Бокс в ТРК "Кубус"

В ТРК "Кубус" международная матчевая встреча собрала молодых боксеров из России, Финляндии и Эстонии. В начале 2000-х годов такие зрелищные мероприятия в Выборге проводили регулярно. 15 лет спустя общими усилиями решили возобновить традицию...
 

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