Блокадница Валентина Григорьева: "Нет ничего страшнее войны"

Одну из важнейших дат в истории нашей страны отметили 18 января. 77 лет назад после решительной атаки соединились части Ленинградского и Волховского фронтов. Был полностью освобождён Шлиссельбург и очищено от врага южное побережье Ладожского озера. Это позволило восстановить сухопутную связь Северной столицы со страной и улучшить положение жителей города. Одной из тех, кто первым услышал по радио сообщение о прорыве блокады, была Валентина Григорьева. Сегодня ей 93. Но то ленинградское время до сих пор встаёт перед глазами живыми картинами...