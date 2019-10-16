Благоустройство дворов: идет приёмка работ

18 дворов в этом году благоустроили в Выборге. Ремонтные работы завершены. Продолжается процесс приёмки. В конце сентября представители администрации, управляющих организаций, Ростехнадзора и жители уже оценили качество укладки асфальтового покрытия. Независимыми экспертами были отобраны пробы - в определенных местах, указанных жильцами. Теперь рабочим группам предстоит оценить безопасность игрового оборудования и надежность опор уличного освещения, проверить качество других работ.