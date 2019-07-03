Благотворительная акция пройдет 30 ноября в Прогонном сквере

В субботу, 30 ноября, с 12.00 до 14.00 в Прогонном сквере волонтеры группы "Зеленое будущее. Выборг" проведут традиционную ежемесячную акцию ВторСбор. Кроме вторсырья, в этот день здесь будут принимать гуманитарную помощь для нуждающихся. Поучаствовать могут все, у кого есть желание и возможность. Всё собранное будет передано кураторам благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель".
Список того, в чём есть необходимость
Мужская одежда и обувь:
- носки;
- футболки;
- нижнее белье (трусы, кальсоны).
Продукты:
- крупа (греча, рис, макароны);
- консервы (мясные,рыбные, супы);
- сахар;
- чай;
- овощи (картофель, морковь, лук, капуста, свекла);
- продукты длительного хранения.
Одноразовая посуда (глубокие тарелки, стаканы, ложки).
Предметы гигиены:
- шампунь;
- зубные щетки.
Хозяйственные товары:
- стиральный порошок;
- средства для дезинфекции.
Медикаменты:
- бинты;
- парацетамол, аспирин;
- панкреатин;
- левомеколь/Спасатель;
- анальгин/ дротаверин/ кетанов (обезболивающие);
- стрептоцид;
- противовирусные и противопростудные препараты.