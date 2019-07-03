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Сегодня, 11:10

Благотворительная акция пройдет 30 ноября в Прогонном сквере

В субботу, 30 ноября, с 12.00 до 14.00 в Прогонном сквере волонтеры группы "Зеленое будущее. Выборг" проведут традиционную ежемесячную акцию ВторСбор. Кроме вторсырья, в этот день здесь будут принимать гуманитарную помощь для нуждающихся. Поучаствовать могут все, у кого есть желание и возможность. Всё собранное будет передано кураторам благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель".

Список того, в чём есть необходимость

Мужская одежда и обувь:
- носки;
- футболки; 
- нижнее белье (трусы, кальсоны). 

Продукты: 
- крупа (греча, рис, макароны);
- консервы (мясные,рыбные, супы); 
- сахар;
- чай;
- овощи (картофель, морковь, лук, капуста, свекла); 
- продукты длительного хранения. 

Одноразовая посуда (глубокие тарелки, стаканы, ложки). 

Предметы гигиены: 
- шампунь; 
- зубные щетки. 

Хозяйственные товары
- стиральный порошок;
- средства для дезинфекции. 

Медикаменты: 
- бинты; 
- парацетамол, аспирин; 
- панкреатин; 
- левомеколь/Спасатель; 
- анальгин/ дротаверин/ кетанов (обезболивающие); 
- стрептоцид; 
- противовирусные и противопростудные препараты.

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