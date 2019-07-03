Благотворительная акция пройдет 30 ноября в Прогонном сквере

В субботу, 30 ноября, с 12.00 до 14.00 в Прогонном сквере волонтеры группы "Зеленое будущее. Выборг" проведут традиционную ежемесячную акцию ВторСбор. Кроме вторсырья, в этот день здесь будут принимать гуманитарную помощь для нуждающихся. Поучаствовать могут все, у кого есть желание и возможность. Всё собранное будет передано кураторам благотворительного проекта "Дом Милосердия-Бетель".



Список того, в чём есть необходимость



Мужская одежда и обувь:

- носки;

- футболки;

- нижнее белье (трусы, кальсоны).



Продукты:

- крупа (греча, рис, макароны);

- консервы (мясные,рыбные, супы);

- сахар;

- чай;

- овощи (картофель, морковь, лук, капуста, свекла);

- продукты длительного хранения.



Одноразовая посуда (глубокие тарелки, стаканы, ложки).



Предметы гигиены:

- шампунь;

- зубные щетки.



Хозяйственные товары:

- стиральный порошок;

- средства для дезинфекции.



Медикаменты:

- бинты;

- парацетамол, аспирин;

- панкреатин;

- левомеколь/Спасатель;

- анальгин/ дротаверин/ кетанов (обезболивающие);

- стрептоцид;

- противовирусные и противопростудные препараты.