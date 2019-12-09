Бизнес-встреча в Выборге

В Выборге состоялась встреча местных предпринимателей с членами инвестиционной команды Ленинградской области. К разговору были приглашены представители комитетов районной администрации и глава муниципалитета. Встречу в формате открытого диалога вёл председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Выборгских бизнесменов больше всего интересовали меры поддержки малого бизнеса, вопросы заключения договоров на вывоз мусора, тарифы на электроэнергию, получение земельных участков, налогообложение.