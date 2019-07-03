Бизнес-омбудсмен Елена Рулёва проведёт прием в Выборге



30 сентября Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулёва проведет выездной приём в Выборге. Он будет проходить с 15 до 16 часов по адресу: ул. Димитрова, 4 (бизнес-центр "Сетка"), 3 этаж, офис № 25.

На личном приеме бизнесмены смогут сообщить омбудсмену о нарушении их прав и интересов, пожаловаться на действия или бездействие органов власти и отдельных организаций, решить другие правовые вопросы. Записаться на прием к Уполномоченному можно по телефону 8 (812) 579-07-87 или направив электронное обращение на почту: lenobl@ombudsmanbiz.ru. В письме необходимо указать ФИО и контактный телефон.