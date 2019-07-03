Быть или не быть УПК в Приморске?

Этот и другие вопросы были заданы губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе прямого эфира на одном из телеканалов.

Возможное строительство УПК в Приморске волнует жителей региона, в первую очередь, с точки зрения возможного ухудшения качества жизни и здоровья людей в близлежащих населенных пунктах. Кроме того, жители Приморска переживают за экологию.

Как пояснил Александр Дрозденко, УПК в Приморске – это не только угольный порт. Это – 6-8 терминалов, один из которых – терминал по переработке угля закрытым способов, аналогов которого на Финском заливе сейчас нет даже у наших европейских соседей. Закрытый способ переработки предполагает, что уголь хранится в закрытом помещении. Такой способ хранения никак не повлияет на экологию.

Также губернатор Ленобласти добавил, что решение о строительстве УПК под Приморском было обозначено еще в 2008 году. В 2012 вышло постановление Правительство РФ, согласно которому часть земли было перенесено из земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения. А в 2014 году – генеральная схема строительства УПК в Приморске, которая попала в генеральную схему развития всей России.

"Это не решение частных лиц. Это не решение инвесторов. Это не решение губернатора. Это – стратегическое решение на уровне Российской Федерации" - отметил Александр Дрозденко.