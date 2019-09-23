Уличное кино спряталось от холода в библиотеке Аалто

В Выборге продолжается серия мероприятий для киноманов. Здесь можно не только посмотреть новинки независимого кинематографа, но и послушать полезные лекции и интересную музыку.

Отборочный этап "Фестиваля уличного кино" проводится в Выборге уже не в первый раз, но впервые показ фильмов прошел не под открытым небом. Уютные интерьеры библиотеки А. Аалто укрыли от холодной сентябрьской погоды больше сотни любителей независимого кинематографа. Несмотря на то, что мероприятие получилось уже не совсем уличным, демократичная творческая атмосфера здесь полностью сохранилась.

Анна Испаева, библиотекарь Фестиваль уличного кино - это свобода. Свобода выражения мысли, высвобождение своих ресурсов. Вы генерируете идею, находите возможности воплотить её в жизнь и предлагаете её зрителю. А зритель уже оценивает. Но всегда все начинается с раскрытия себя, с понимания того, чего ты действительно хочешь.

Именно для того, чтобы помочь юным горожанам понять себя и научить правильно использовать свои умения, на фестиваль приехали специалисты в области ораторского искусства и личностного роста. Перед зрителями выступили спикеры, которые поделились личными секретами успеха.

Сергей Векшинский, автор и продюсер документального кино Сегодня я пытался рассказать молодым зрителям как добиться того, чего они хотят, как найти себя в этой жизни. По крайней мере, я пытался донести ту информацию, которая была бы полезна мне в их возрасте.

На суд зрителей было представлено десять короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами за последний год. Голосовали выборжцы, по традиции, светом фонариков или телефонов. Больше всего зрительских симпатий получил фильм "Болванка" сценариста и режиссера Никиты Власова. Ну, а лучший короткометражный фильм года будет определен по итогам всенародного голосования на церемонии закрытия в Москве.