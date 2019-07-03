Беспилотники в России поставят на учёт

С 27 сентября владельцам квадрокоптеров и дронов придется ставить свои беспилотники на учет в Росавиации, сообщает Российская газета. Под обязательную регистрацию попадают беспилотные гражданские воздушные суда массой от 0,25 кг до 30 кг, постоянно используемые на территории России. Так, к примеру, если беспилотник привезен владельцем в нашу страну для участия в спортивных мероприятиях, то ставить его на учет не нужно.



Для постановки аппарата на учет нужно подать в Росавиацию заявление по почте или через портал госуслуг с приложением фотографии беспилотного воздушного судна. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней со дня его приобретения.