Базовые сведения о каждом гражданине включат в Единый реестр населения

Единый реестр населения создадут в России. Законопроект об этом прошел через Комитеты и рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении. Как пишет "Российская газета", в Реестр населения будут включаться базовые сведения о каждом гражданине. Это фамилия, имя, номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительная информация о семейном положении и родственных связях. Оператор - Федеральная налоговая служба - сможет получать данные из разных источников, в том числе других госструктур через систему межведомственного электронного взаимодействия. Создание федерального реестра населения позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечить достоверность и актуальность информации о жителях страны, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.