Автобусы в Выборгском районе будут проверять до 25 сентября

На дорогах Выборгского района стартовал 3 этап профилактического мероприятия "Автобус". Он продлится до 25 сентября. В эти дни сотрудники местного отдела ГИБДД особое внимание уделят техническому состоянию маршрутных транспортных средств, соблюдению правил перевозки пассажиров автобусами. Также в ходе рейдов проверят наличие соответствующих лицензий у перевозчиков и режим трудового дня водителей. Профилактические мероприятия проводятся с целью снизить уровень травматизма на пассажирском транспорте в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".