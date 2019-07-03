Ансамбль из Дании выступит в библиотеке Алвара Аалто





В понедельник,18 ноября, в библиотеке Аалто состоится концерт ансамбля из Дании Rudersdal Chamber Players.

Кристине Прюн (скрипка), Мина Фред (альт), Джон Эде (виолончель) и Мануэль Эсперилла (фортепиано) исполнят Сонату № 2 для скрипки и фортепиано и Песни Карла Нильсена, Фортепианное трио № 2 Дмитрия Шостаковича и Половецкие пляски Александра Бородина (аранжировка для фортепианного квартета В. Генина).

Начало в 18.00. Вход свободный.