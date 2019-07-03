Алла Васильева: «В гостях у Набокова»

Выборгское бальное общество выступило в музее-усадьбе «Рождествено».



"В середине сентября я посетила Москву и Псков. Обратно возвращалась через Лугу. Дорога во многих местах перекопана: ремонтные работы, огромные и долгие пробки. К тому же погода была дождливая и ненастная, и настроение такое же. За окном мелькали унылые пейзажи, вгоняющие в ещё большую тоску. И вдруг - о чудо, видение нереальной красоты ! На высоком крутом берегу озера возвышается великолепный классический особняк небесно-голубого цвета с колоннами, портиками, окружённый старинным парком! Я сначала не поверила своим глазам. Зажмурилась и снова оглянулась! Видение, к моей радости, не исчезало! Конечно же, был совершён решительный разворот, и вот я подъезжаю к ограде старинной усадьбы. "Рождествено", музей-усадьба, конец 18-го века – написано на табличке у входа. С сильно бьющимся сердцем, в предвкушении грядущего восторга, я поднялась по крутым ступеням величественного дома. И он не обманул ожидания! Уютные комнаты - гостиные, кабинеты, столовые молчаливо повествовали о жизни и быте хозяев усадьбы на протяжении полутора столетий. Центральное место занимает экспозиция, посвящённая последнему владельцу усадьбы - гениальному русскому и американскому поэту, переводчику и писателю Владимиру Набокову. Шахматы, бабочки, огромные книги, теннисные ракетки, старинные куклы, царственные пианино и рояли, величественные буфеты – эти предметы были частью, пожалуй, самого счастливого детства, которое было возможно в ту эпоху! Поразил своей красотой и торжественностью бальный зал с изумительным "шахматным" полом и немецким роялем начала 19-го века. И стало понятно, почему в произведениях Набокова постоянно присутствует образ этого дома: такую красоту забыть просто невозможно. Конечно же, я сразу кинулась к дирекции музея с предложением организовать совместный проект и практически сразу получила положительный ответ! Выборгское бальное общество начало готовиться к Балу!



Что же такое – Выборгское бальное общество? Это культурная программа, созданная в рамках АНО "Центр развития спортивных, культурных, социальных и научных программ Фаворит Выборг". "Выборгское бальное общество" (ВБО) - это уникальный, единственный в Ленинградской области коллектив исторического бального танца, существующий в формате культурного общества. В течение пяти лет ВБО возрождает традиции проведения российских общественных балов, изучает историческую хореографию, моду, музыку, историю , этикет 18-19-го и начала 20-го веков. ВБО с большим энтузиазмом и весьма регулярно выступает в музеях, библиотеках и культурных центрах Выборгского района и Ленинградской области. Мы стали участниками международного российско-финского проекта по изучению исторических танцев - знакомим с потрясающе красивой русской бальной культурой жителей соседней Финляндии…



Итак, наступило 27 октября. Участники Выборгского бального общества в полном составе, с детьми-внуками-родителями-друзьями погрузились в большой автобус, а кому места не хватило - поехали следом на своих машинах. Коллектив музея-усадьбы "Рождествено" нас приветливо встретил, предоставив удобные помещения для переодевания и подготовки к балу. Началась особенная, ни с чем не сравнимая предбальная суета! Из надёжных чехлов достаются великолепные костюмы, идёт процесс "метаморфоза бабочек". Сбрасываются современные повседневные одежды, и дамы превращаются в эфемерных "нимф", в элегантных леди или в роскошных "богинь". Кавалеры являют образы статных красавцев-"генералов", рафинированных денди или аристократичных "предводителей дворянства". Весь процесс сопровождается смехом и шутками, просьбами помочь зашнуровать корсет или поправить бабочку. И вот все приготовления позади: причёски сделаны, перчатки надеты, ароматы духов кружат голову, плавно колышутся веера.



Звучат первые аккорды полонеза - танца, открывающего бал, и стройными рядами в прекрасный зал старинной усадьбы "Рождествено" вплывают наши выборгские красавцы и красавицы. Нас много, мы заполняем весь зал шелестом платьев и торжественным стуком каблуков. Глаза зрителей полны удивления и восторга - редко в наше время можно наяву увидеть настоящее бальное великолепие! Объявляется танец "Лендлер" (18 век) - дамы и кавалеры выстраиваются попарно и начинают размеренное движение по кругу, приветствуя друг друга лёгким кивком головы и милой улыбкой. Хитроумные переплетения рук сменяются задорным мазурочным променадом, глубокий церемонный поклон в паре - и аплодисменты зрителей. Действительно, танец чрезвычайно красив и галантен!



На всех балах мы обязательно приобщаем зрителей к культуре исторических танцев, рассказываем о традициях бального этикета, проводим мастер-классы. Гости немного смущаются в первое время, но скованность быстро проходит, когда они понимают, что танцы очень простые. На этот раз мы решили разучить с гостями английский контрданс 18-го века "Гребите дружнее, моряки !". Контрдансы, пожалуй ,самые весёлые и подвижные танцы в нашем репертуаре (помимо полек и галопов), они создают потрясающее чувство единения с танцующими; в большинстве своём им присущи яркие игровые моменты. Мы с удовольствием помогаем гостям разучивать нетрудные движения, показываем и рассказываем все тонкости исполнения. Обязательным условием является приветливое и доброжелательное отношение ко всем танцующим, непременно надо смотреть в глаза друг другу и подбадривать улыбчивым взглядом, надо приветствовать учтивым кивком головы нового человека при смене партнёров, элегантно и легко подавать руку, не причиняя неудобства танцующему. В завершение мастер-класса гости вместе с нами уверенно и очень стройно исполняют под музыку весёлый контрданс. Восторгам нет предела, гости счастливы новому необычному танцевальному опыту!



Дальше следует череда разнообразных вальсов и полек, после которых объявляется поэтическая пауза. Готовясь к балу в родовом имении Владимира Набокова, мы решили, что просто необходимо прочитать на балу его потрясающе трогательные стихотворения, в которых он вспоминает этот дом, первую любовь и милые сердцу пейзажи. С большой проникновенностью стихи исполнили участники ВБО – Алексей Кириллов, Евгений Филиппов, Владимир Орлов и Татьяна Крыжановская. Продолжая лирическое повествование, старинный романс под гитару исполнил Александр Беловицкий. Музыкальная пауза завершилась совместным исполнением знаменитого цыганского романса.



Затем всех участников бала пригласили на долгожданную экскурсию по усадебному дому. Атмосфера старинного особняка, построенного ещё при Екатерине II, произвела неизгладимое впечатление. Мы заглянули в самые потаённые уголки дома, и даже спустились в кухню, где в печи жарко горел огонь и важно возвышался старинный "куб" для кипячения воды.

Целый зал посвящён творчеству писателя Владимира Набокова - последнего владельца усадьбы. В уютной гостиной собраны памятные вещи писателя, книги, изданные в разное время в разных странах. Интерес к творчеству Набокова растёт в мире с каждым годом, множество исследований посвящено его многогранному творчеству. И сам писатель был профессиональным исследователем литературы. Внушительный четырёхтомный труд с комментариями к роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин" - яркое тому подтверждение.



После экскурсии, вдохновлённые увиденным и услышанным, мы продолжили бальную программу. На суд зрителей были представлены наиболее зрелищные, техничные и сложные танцы из нашего репертуара. Это, конечно же, торжественная и величественная кадриль "Летучая мышь" из одноименной оперетты Иоганна Штрауса; волнующий вальс Арама Хачатуряна к драме Лермонтова " Маскарад" ; искромётная и озорная "Богемская полька" (на музыку польки Штрауса "Фейерверк") ; характерная и страстная "Па д"Эспань" русского балетмейстера начала 20-го века Александра Цармана.

И конечно же, для гостей был дан завершающий мастер-класс-танец "Вальс-на-троих". Ситуация, когда на танцах много девочек и мало мальчиков, стара как мир. И в 18-м, и в 19-м , и в 20-м веке на балах и танцах всегда не хватало кавалеров. А танцевать хочется всем девочкам! Поэтому нашими мудрыми предками было сочинено множество танцев, где кавалер танцует сразу с двумя, а то и с тремя дамами. В этих танцах кавалеру нужно быть вдвойне предупредительным, чтобы не обделить дам своим вниманием. Гостям невероятно понравился этот танец, во время которого они смогли пообщаться практически со всеми танцующими, так как он основан на постоянной смене партнёров. Бал закончился финальным поклоном и благодарными овациями всех участников.



В завершение повествования хочу выразить благодарность всему замечательному коллективу музея-усадьбы "Рождествено" и лично руководителю сектора Дмитрию Шумилову за уникальную возможность провести несколько потрясающих часов в атмосфере живой истории, прекрасной музыки и не менее прекрасных танцев".



Алла Васильева, руководитель развития культурных программ АНО "Фаворит Выборг"