Алла Артюхина - педагог школы искусств

Детская школа искусств г. Выборга недавно отметила полувековой юбилей. Многие из ее выпускников впоследствии окончили специализированные учебные заведения, став профессиональными художниками. А некоторые вернулись в родные стены в статусе преподавателей. Так случилось и с Аллой Артюхиной. 45 лет назад она так же стояла за мольбертом и старательно выводила линии. А теперь сама учит детей держать карандаш, выстраивать композиции, подбирать цветовую гамму.