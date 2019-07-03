Александр Власов будет выступать за профессиональную велокоманду "Астана"

С 2020 года фаворитовец Александр Власов будет выступать за команду мирового тура Astana Pro Team (Казахстан).

Начиная с 2018-го выборгский спортсмен выступал за единственную профессиональную российскую команду "Газпром-Русвело". Однако статус команды не позволял ему выступать во многих знаменитых гонках мирового уровня.

В сезоне-2019 фаворитовец выступал достаточно стабильно, одержав несколько побед в представительных соревнованиях. Этот сезон - до конца ноября - Александр проведет в составе "Газпром-Русвело", а затем отправится на первые сборы с новой командой. Выборг желает Александру побед в мире большого профессионального велосипедного спорта!