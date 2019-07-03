Александр Дрозденко поздравляет спасателей с профессиональным праздником





Дорогие друзья!

Рад поздравить с профессиональным праздником всех, кто избрал делом жизни благородную миссию спасателя!

Сотрудники МЧС, бойцы государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, пожарные-добровольцы и волонтёры-спасатели ежедневно проходят на помощь людям, попавшим в беду.

Спасатели Ленинградской области не только ликвидируют последствия различных чрезвычайных ситуаций, но и многое делают для их профилактики, активно вовлекают в добровольческое движение молодёжь региона. На их счету тысячи выездов на происшествия, сотни спасённых жизней.

Власть не остаётся в долгу у спасателей: только в этом году на мероприятия по обеспечению безопасности региона было направлено 1,9 млрд рублей бюджетных средств. За последние пять лет парк специальной техники обновлён на 70%. Но даже самая современная техника никогда не заменит профессионалов, которыми являются специалисты спасательных служб региона.

Благодарю всех ленинградских спасателей за успешную работу, желаю счастья, благополучия и крепких нервов!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко