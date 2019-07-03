Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Конституции

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Конституции Российской Федерации!

Принятый 26 лет назад Основной Закон позволил заложить прочную базу для дальнейшего укрепления государственности современной России, развития её экономики, социальной сферы, формирования гражданского общества.

Конституция определила основы взаимоотношений федерального центра и российских регионов, позволила впоследствии создать полноценную, работающую систему органов государственной власти и местного самоуправления.

Многое из того, что сегодня мы воспринимаем как данность – было впервые в истории новой России законодательно закреплено и гарантировано именно с принятием Конституции.

Не сомневаюсь, что и в дальнейшем, опираясь на Основной Закон, наше государство будет развиваться, обеспечивая всем своим гражданам достойную жизнь в условиях мира и согласия.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Ленинградской области добра, счастья и благополучия!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко