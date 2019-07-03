Александр Дрозденко поздравил работников сельского хозяйства 





Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ленинградской области! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня агропромышленный комплекс Ленинградской области по праву считается одним из самых передовых в стране. Лучшие специалисты, инновационные технологии, опыт многих поколений ленинградских аграриев позволяют региону добиваться значительных успехов в этой стратегически важной отрасли.

Наше сельское хозяйство демонстрирует замечательные достижения не только в традиционных сферах, таких как птицеводство или молочное животноводство. Смело осваивая совершенно новые направления, еще недавно казавшиеся исключительной прерогативой других стран и регионов, Ленинградская область становится настоящим локомотивом продовольственного импортозамещения.

Ленинградцы гордятся успехами наших аграриев – тех, кто много и тяжело работает на земле, для кого сельское хозяйство – не просто один из способов заработать, а сама основа жизни, ее нравственный стержень.

В этот праздничный день хочу от всей души поблагодарить тружеников и ветеранов ленинградского агропрома за преданность делу, каждодневный труд и неизменное желание двигать вперед сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность нашего региона.

Желаю всем здоровья, добра, благополучия и новых профессиональных свершений!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко