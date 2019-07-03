Александр Дрозденко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Уважаемые коллеги, дорогие друзья – участники большой и успешной команды предпринимателей нашего региона!

Поздравляю Вас с Днем предпринимателя Ленинградской области! Этот праздник мы с вами отмечаем уже несколько лет и гордимся тем, что он есть в нашем регионе – на территории, где сегодня поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы является одним из абсолютных приоритетов.

Реализация национального проекта и разработанных на его основе региональных проектов позволяет нам уже сегодня существенно улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, открыть малому и среднему бизнесу значительно более широкий доступ к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, к экспорту продукции на международные рынки, к разнообразным видам государственной поддержки, новым сервисам.

Нашей целью остается поддержание самого благоприятного климата для ведения бизнеса на территории Ленинградской области.

Результаты этой работы уже получили высокую оценку на федеральном уровне, в наиболее авторитетных национальных рейтингах. Но самая главная оценка для нас – это оценка со стороны жителей региона, выражающаяся в их желании открывать свой собственный бизнес, вести предпринимательскую деятельность в области.

В 2019 году количество малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории Ленинградской области, выросло на 4200 по сравнению с уровнем 2018 года. Согласно статистике, каждый четвертый экономически активный житель области работает в секторе малого и среднего бизнеса. Количество занятых на предприятиях МСП составляет почти 198 000 человек.

Благодаря труду предпринимателей и всех, кто занят в малом и среднем бизнесе, растут платежи в бюджет, и, одновременно, у бюджета появляется больше возможностей для поддержки деловой активности.

Сегодня малый бизнес является важным фактором социально-экономического развития региона. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами – все это составляющие вашего участия в динамичном развитии Ленинградской области.

Дорогие предприниматели, благодарю вас за большой вклад в развитие Ленинградской области и добросовестный труд. В праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов в делах на благо России и Ленинградской области. Пусть все ваши планы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!



Поздравляю всех с праздником!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко