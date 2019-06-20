Александр Дрозденко - о задачах, поставленных президентом

Ленинградская область готовится к выполнению задач, поставленных президентом. Об этом заявил губернатор 47 региона, комментируя послание главы государства Федеральному Собранию. Александр Дрозденко напомнил, что уже больше года в области работает Социальный кодекс. Его главная задача – борьба с бедностью. Власти планируют, что к 1 января 2021 года в регионе не останется людей и семей, чей доход будет ниже величины прожиточного минимума...

