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Сегодня, 11:10

Александр Дрозденко: "С Новым годом! С Годом победителей!"

2020 год в России ознаменуется празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указом президента страны он объявлен Годом памяти и славы. В Ленинградской области - по решению губернатора – Годом победителей. 
Казалось бы, два несовместимых события – ужасы войны и веселый Новый год. Но, оказывается, и в годы лихолетья люди старались создавать себе настроение. Нарядная елка и на фронте оставалась главным символом праздника. А своим домашним красноармейцы писали трогательные письма..

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Категории Сюжеты