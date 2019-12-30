Александр Дрозденко: "С Новым годом! С Годом победителей!"

2020 год в России ознаменуется празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указом президента страны он объявлен Годом памяти и славы. В Ленинградской области - по решению губернатора – Годом победителей.

Казалось бы, два несовместимых события – ужасы войны и веселый Новый год. Но, оказывается, и в годы лихолетья люди старались создавать себе настроение. Нарядная елка и на фронте оставалась главным символом праздника. А своим домашним красноармейцы писали трогательные письма..