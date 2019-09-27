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Сегодня, 10:39

Акция «Ребенок – главный пассажир» прошла в Выборге

Выборг присоединился к неделе детской дорожной безопасности, которая в эти дни проходит на территории России. Совместные мероприятия во всех районах региона проводят сотрудники Госавтоинспекции и школьники. В Выборге кадеты ГИБДД и педагоги подготовили для участников акции памятку с правилами перевозки детей в салоне автомобиля и советами, как выбрать удерживающее устройство в зависимости от возраста и веса маленького пассажира... 

 

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