Агрессивные люди и стаи диких собак: с чем сталкиваются сотрудники отдела статистики при переписи населения в Выборге

С сентября месяца в Выборгском районе активно ведется подготовка к переписи населения района 2020 года. Целый месяц, с 1 по 30 сентября текущего года, сотрудники отдела государственной статистики в Выборге проводили регистраторский обход.

Ирина Кузьмина, начальник отдела статистики в г. Выборге Целью обхода является упорядочивание адресов в населенных пунктах Выборгского района, а также проверка адресного хозяйства (наличие на домах табличек с названием улицы, номера дома) и картографического материала.

В этом году Ленинградская область попала в число 4 субъектов РФ, где проводился пилотный проект Росстата.

Ирина Кузьмина, начальник отдела статистики в г. Выборге Все регистраторы у нас были оснащены переносными планшетными мобильными устройствами, в которых была навигация и геолокация. В планшеты были загружены электронные карты и списки домов.

Работа регистраторов в 2019 году является индикатором дальнейшей работы переписного персонала в период самой переписи в 2020 году.

Ирина Кузьмина, начальник отдела статистики в г. Выборге Посмотрев, как у нас прошла эта работа, мы можем уже на какие-то моменты обратить особое внимание, и в 2020 году принять какие-то предупреждающие меры. А проблемы в ходе регистрации у нас были. Начались они еще с момента подбора персонала. К моменту регистраторского обхода у нас еще не все ставки были заняты. И это несмотря на наше плотное взаимодействие с центром занятости и подачу объявлений о наборе людей. Тут нам помогла администрация МО "Выборгский район". К началу обхода персонал был укомплектован. Но, к началу самой переписи, мы снова можем столкнуться с такой проблемой, ведь персонала понадобиться еще больше. С учетом резерва в Выборгском районе будет трудиться 560 переписчиков и координаторов районного уровня.

Также огромная сложность в работе регистраторов состояла в практическом отсутствии адресного хозяйства. Только центральные районы Выборга и "столицы" поселений соответствуют нормативам. В связи с этим зачастую регистраторам было тяжело найти тот или иной дом.

Ирина Кузьмина, начальник отдела статистики в г. Выборге Регистраторы столкнулись с тем, что жители населенных пунктов зачастую не знают, что у них появились названия улиц, и, соответственно, не приняли никаких мер, чтобы перерегистрировать свои дома.

Кроме того, регистраторы не смогли попасть на территорию ДНП и СНТ, коттеджных поселков.

Ирина Кузьмина, начальник отдела статистики в г. Выборге Эта проблема у нас переходит из года в год. Самое большое количество таких объектов в Первомайском, Рощинском и Советском поселениях.

Но самая основная проблема, с которой столкнулись сотрудники отдела статистики, это негативное, и даже зачастую агрессивное отношение жителей района.

Ирина Кузьмина, начальник отдела статистики в г. Выборге Были случаи, когда регистраторов просто не пускали на территорию поселка. В Выборге агрессивный житель бросался посудой в сотрудника. Имело место нападение на регистратора бездомных собак. И это уже не в первый раз. Пока обходилось без травм, но в любом случае это опасно.

Со всеми этими проблемами отдел статистики планирует искать решение совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками УМВД.