А как у них? Улица Выборгская в Хельсинки

Если в Хельсинки вы едите на поезде, то минут за 5-10 до остановки непременно проезжаете мимо улицы с очень знакомым названием – Viipurinkatu. Или ул.Выборгская. Она совсем небольшая. Даже меньше, чем улица с аналогичным названием в Выборге. И совсем не похожая на Выборг. Но по-своему колоритная.

Viipurinkatu не туристическая и малолюдная. Хотя расположена практически в центре Хельсинки, чуть севернее популярного у модной молодежи района Каллио. Ее протяженность примерно 640 метров плюс еще 140. Дело в том, что на пересечении с Порвоонкату она прерывается.

Достопримечательностей здесь не так много, как на одноименной улице в Выборге. Но в путеводителях Viipurinkatu присутствует. В ее начале, например, расположен популярный Альпийский Парк. Алппипуйсто заложили еще в 1800-х. Он славится прудами с фонтанами, скалистыми пейзажами и действующей танцевальной площадкой. Но особенно красив в период цветения вишни.

А еще антикварная лавка, милая винтажная цирюльня да еще небольшой ресторанчик – вот, пожалуй, и все, что есть здесь примечательного.

Но… о ресторане "Паусси" стоит сказать еще пару слов. Именно сюда приходят герои фильма "Огни городской окраины" Мирья и Койстинен, чтобы продолжить романтический вечер. И здесь происходит их диалог: "Ты действительно можешь себе это всё позволить?" - "Я неплохо зарабатываю". Фильм, кстати, тематически сильно перекликается с чаплиновским "Огни большого города". Он довольно популярен, и неплохо принят критиками, хотя в России практически неизвестен.

Кадр из фильма "Огни городской окраины"

И вот еще одно маленькое напоминание о Выборге в Хельсинки. Буквально на соседней с Виипуринкату улице расположился небольшой, но очень какой-то выборгский, парк имени Ленина.