9-летний Вова Сырбу из посёлка Рощино борется с серьезным недугом

У девятилетнего Вовы Сырбу - острый лимфобластный лейкоз. Онкологическое заболевание диагностировали в сентябре прошлого года. Рак крови у ребёнка - это всегда тяжелейшее испытание для семьи. Мальчик уже перенес длительную химиотерапию. Сейчас он находится в Клинике НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачёвой. 28 января ему предстоит сложная операция – пересадка костного мозга. Донором будет его отец...