76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады

27 января вся страна вспоминала тех, кто пережил эти страшные 900 дней и ночей, кто видел все ужасы блокады, сумел выжить и сохранить прекрасный город на Неве. Торжественные памятные мероприятия проходят по всей Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко обратился к Волонтерам Победы с просьбой обойти всех ветеранов, узнать, какая им необходима помощь, и выполнить эти пожелания...