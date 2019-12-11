600 тысяч молоди сига выпустили в приток Вуоксы возле Барышево

Подросшие мальки сига отправились сегодня в «самостоятельное плавание» в одном из притоков Вуоксы возле Барышево. До конца недели группа компаний «Рыбстандарт» выпустит в общей сложности 589 тысяч молоди сига.

Эти рыбешки приехали на ферму Рыбстандарта в апреле этого года только что проклюнувшимися из икры. Каждая личинка весила около 10 мг. И все лето выращивали сначала в ваннах, потом в садках. Сейчас вес сеголетков 20-25 граммов, и они полностью готовы к самостоятельной жизни.

В Ленобласти рыбоводческие хозяйства восполняют биологические ресурсы сигом, форелью и семгой. Все эти виды – ценные породы рыб. И, как показывает практика, около 90% искусственно выращенного и выпущенного на волю малька выживает.

Леонид Кротов, начальник управления ветеринарии Ленобласти Восполнение биологических ресурсов – очень важная задача, которая стоит перед рыбоводами, экологами, ветеринарной службой. И в целом этот выпуск сига положительно повлияет на сохранение рыбы в водоемах Ленобласти.

Кстати, большинство рыбоводческих хозяйств Ленобласти работают в Выборгском районе. У нас выращивается 60% товарной рыбы, производимой в Ленобласти. А это на сегодняшний день свыше 5 тыс тонн в год. Но, даже не смотря на такие объемы производства, рыба остается очень востребованным продуктом. И в этом году на наших водоемах начали свою деятельность еще 3 рыбоводческих хозяйства.