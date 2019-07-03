47 регион: культурная программа выходного дня

В предстоящие выходные во Всеволожском районе состоится конференция поисковых отрядов и объединений, приуроченная к закрытию «Вахты Памяти — 2019»; в Тихвине отметят 78-ю годовщину освобождения города, VIII музыкальный фестиваль Ленинградской области «Пикалевские ассамблеи» примет город Пикалево.

7 декабря



10.00 — детский турнир по баскетболу, отборочный тур.В турнире примут участие 8 команд из разных районов Ленинградской области и города Пскова.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, д.57, городской досуговый центр "Родник".



10.00 — первенство города Всеволожска по тхэквондо.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Победы, д. 17, средняя общеобразовательная школа №3.



10.00 — муниципальный этап соревнований Лиги школьного спорта Ленобласти по бадминтону.

Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. Новая, д. 9, средняя общеобразовательная школа №3.



10.00 — выставка декоративно-прикладного творчества "Души и рук творенье".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, 21, Вознесенский культурно-спортивный комплекс.



10.30 — Всероссийский проект "Мини-футбол в школу" (муниципальный этап).

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Лесколово, ул. Красноборская, д. 4.



11.00 — муниципальный конкурс "Мир естествознания и краеведения" для обучающихся 5 — 6 классов.

Ленинградская область, город Всеволожск, 1-я линия, д. 38, Дом детского и юношеского творчества Всеволожского района.



11.00 — соревнования по экстремальному эндуро "Движение 47".

Двухчасовая гонка на внедорожных мотоциклах будет проходить по специально подготовленной трассе с рельефом на карьере, скоростными прострелами по лесу и преодолением специально построенных препятствий из бревен, бетонных блоков, грузовых покрышек, камней и гигантских валунов. В программе соревнований два направления — "Хард эндуро" и "ЭндуроКросс".

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Старые Низковицы.



11.00 — итоговая конференция поисковых отрядов и объединений, приуроченная к закрытию "Вахты Памяти — 2019" в Ленинградской области.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кошкино, центр "Молодежный".



12.00 — митинг "Мы каждый год в начале декабря несем цветы к погибшим здесь героям", посвященный 78-й годовщине освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, воинское захоронение.



12.00 — детские соревнования по каратэ, посвященные дню основания клуба "Десантник".

Ленинградская область, Лужский район, деревня Заклинье, Заклинская средняя общеобразовательная школа, спортивный зал.



12.00 — встреча с поэтом, музыкантом, актером и педагогом, членом Союза писателей России Александром Скворцовым.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



13.00 — Кубок Ленинградской области по мини-футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, Физкультурно-оздоровительный комплекс.



14.00 — открытие мультимедийной выставки "Телевизионный театр Клары Фатовой".

Среди экспонатов фотографии, эскизы костюмов и декораций, макеты декораций к телепередачам и телеспектаклям Ленинградского телевидения 1980-1990-х годов, видеофрагменты передач.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Рощинская, д. 8, Центр информационный технологий.



15.00 — VII Благотворительный марафон "Поможем ребенку вместе".

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сусанино, Петровский проспект, д. 22, Сусанинский культурно-досуговый центр.



18.00 — новогодний турнир по мини-футболу среди команд спортсменов 2012 года рождения.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имен Морозова, ул. Чекалова, д.3А, Физкультурно-оздоровительный комплекс.



18.00 — новогодний фестиваль волшебных шаров. Церемония зажжения главной городской елки.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 28, площадь у театра "Апрель".



7 — 8 декабря



11.00 — первенство Ленинградской области по шахматам.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д.13/14, шахматно-шашечный клуб.



11.00 — Кубок Всеволожского района по конкуру.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово, клуб "Дерби".



16.00 — VIII музыкальный фестиваль Ленинградской области "Пикалевские ассамблеи".

Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Дворец культуры.



8 декабря



10.00 — областные спортивные соревнования по ушу "Кубок Надежды".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, учебно-тренировочный центр "Кавголово".



10.30 — митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Лазаревичи, воинское захоронение.



11.00 – соревнования по спортивному ориентированию "Всеволожская тропа".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Дорожников, д. 1, Токсовская средняя школа.



12.00 — библиотечная акция "Подари внимание ветерану", посвященная Дню освобождения Тихвина.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 9, библиотека семейного чтения.



12.00 — практический мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского д. 2, сквер "Сирень".



12.00 — первенство Луги по настольному теннису среди молодежи.

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.



12.30 — детская минифутбольная лига.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Льва Толстого, д. 7, спортивно-оздоровительный комплекс "Газовик".



12.30 — митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Паголда, воинское захоронение.



13.30 — митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Заболотье, воинское захоронение.



13.30 — Кубок Ленинградской области по футболу.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское поле, д. 4, физкультурно-оздоровительный комплекс "Левобережный".



14.00 — муниципальный детский лично-командный шахматный турнир "Белая ладья — 2019".

Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14, коворкинг-центр "Инвент".



14.00 — третий концерт цикла "Гатчинские музыкальные встречи".

В программе: классические миниатюры в транскрипции для трио деревянных духовых инструментов. Выступит трио "Quod libet".

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 18, музей города Гатчины.



15.00 — II Открытый фестиваль творчества военнослужащих "Армейская звезда", посвященный Дню героев Отечества.

Ленинградская область, город Луга, Лужский городской Дом культуры.