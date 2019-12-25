3 простых правила использования пиротехники

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС
Перед использованием пиротехники, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию и строго ее соблюдайте. На каждом изделии написано, какое расстояние до строений должно быть при его использовании.
В среднем оптимальное расстояние от любых зданий до места запуска салютов и фейерверков должно быть порядка 30 метров. Это, конечно, касается пиротехники, допустимой к бытовому использованию.
И пожарная охрана напоминает три основных правила использования пиротехники, которые помогут сделать праздник безопасным.