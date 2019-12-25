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Сегодня, 12:06

3 простых правила использования пиротехники

Салюты и фейерверки стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Но необходимо помнить, что при неправильном использовании фейерверки могут стать причиной пожара или серьезных травм. Чтобы праздник не был омрачен неприятными происшествиями, необходимо соблюдать несколько простых правил.

три основных правила использования пиротехники 

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС

Перед использованием пиротехники, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию и строго ее соблюдайте. На каждом изделии написано, какое расстояние до строений должно быть при его использовании.

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС

В среднем оптимальное расстояние от любых зданий до места запуска салютов и фейерверков должно быть порядка 30 метров. Это, конечно, касается пиротехники, допустимой к бытовому использованию.

три основных правила использования пиротехники

И пожарная охрана напоминает три основных правила использования пиротехники, которые помогут сделать праздник безопасным.

три основных правила использования пиротехники

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