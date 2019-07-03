30 октября в эфире новый выпуск программы "Городская среда"  

КТО заплатит за некачественный капремонт? ГДЕ пройдёт капремонт в 2020 году? КОГДА капитально отремонтируют дома-памятники в Выборге?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Городская среда".

30 октября в 19 часов на каналах ТНТ-Выборг и ВМТК - и, конечно, на сайте vyborg.tv и в группе Выборг ТВ в социальных сетях.