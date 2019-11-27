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Сегодня, 11:34

30 ноября выходит восьмой выпуск программы "Выборгская сторона" 

В субботу, 30 ноября, на канале ВМТК выйдет очередной выпуск программы "Выборгская сторона". Её автор и ведущий Владимир Кочетков проникнет в заповедные уголки Светогорского городского поселения. Присоединяйтесь - и вы узнаете много нового! 
 

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