30 ноября выходит восьмой выпуск программы "Выборгская сторона" 

В субботу, 30 ноября, на канале ВМТК выйдет очередной выпуск программы "Выборгская сторона". Её автор и ведущий Владимир Кочетков проникнет в заповедные уголки Светогорского городского поселения. Присоединяйтесь - и вы узнаете много нового!

