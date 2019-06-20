Сегодня, 23 августа 1936 года, исполняется 30 лет Выборгскому обществу пловцов. Ниже мы в основных чертах расскажем о создании и деятельности общества за прошедшие три десятилетия, поскольку вместить всю его историю в газетную статью не представляется возможным.

Газета "Karjala" , 23 август 1936 года

Основание Выборгского общества пловцов

03 января 1906 года в ресторане "Эспиля" собрались страстные любители плавания. Их целью было обсудить создание в нашей местности общества пловцов. Желание создать подобное общество было настолько сильным, что на собрании было единогласно решено организовать это особое общество. На этом собрании, где председательствовал коммерсант Г. Тахт, была выбрана комиссия из шести человек, в которую вошли господа О. Вяхтер, К. Франк, В. Пюннинен, У. Хаггман, Р. Бекер и Д. Хягквист. Комиссии было дано поручение, подготовить к организационному собранию проект устава и наметить основные пути развития нового общества.

Первым председателем общества был избран конторист Джон Хягквист. В руководяжий совет вошли: брандмейстер Й. Андерссон, коммерсанты Г. Тахт и О. Вяхтер, конторист У. Хаггман, служащий банка Р. Бекер и архитектор У. Ульберг.

Деятельность без места для плавания

В самом начале деятельность нового общества была со всей энергией направлена на получение станции для плавания. Это было не просто решить. Первоначально велись разговоры с городским инженером, а 15 февраля городским депутатам было отправлено первое письмо. И, хотя отцы города отнеслись к этому делу благосклонно, и в 1908 году одобрили средства для строительства плавательной станции, дело не сдвинулось с места. Трудно было найти подходящее место. И только в 1914 году была построена станция в районе Панцерлакса. На этом месте комиссия изначально и предполагала построить для общества купальню.

Проект купальни по чертежам строительного мастера Онни Салониуса выполнил Пааво Уотила, а работы по строительству доверили строительному мастеру А. Толонену. Со стороны общества пловцов в строительстве принимали участие Онни Салониус и Эйно Каръялайнен. Строительство началось ранней весной, но было закончено только в конце июня.

За то, что плавательная станция была построена, и можно было приступить к настоящей и плодотворной работе мы должны быть благодарны господам Онни Салониусу, Эйно Каръялайнену, Юхо Фриману и В. Сухосу. Он всегда оставались верны начинанию, даже тогда, когда многие потеряли веру в то, что задуманное осуществится. Не забудем также упомянуть господ Эверта Раутио, Оскари Мерилуото, Уно Туомела, В. Острема и Фр. Солониуса. Они вложили в этот проект много сил и старания.

Основные направления деятельности общества и его работа после строительства станции

Торжественное открытие станции состоялось 14 июля. С приветственной речью выступил строительный мастер Фритлоф Салониус, который поблагодарил отцов города и всех, кто принимал участие в осуществлении проекта. Также он сказал о важности обучения плаванию для нашей местности и для страны в целом.

Выборгское общество пловцов, как следует из названия, основано, в основном, для обучения плаванию горожан, но и сельские местности не были забыты. В течение нескольких лет там проводились занятия и показательные уроки плавания. И хочется верить, что эта работа не прошла даром, и многие переняли опыт, который приобрели на этих занятиях.

Деятельность общества в 1931 – 1935 годах

В начале весны 1931 года руководящий совет общества запросил у города материальную помощь и начал искать компетентных учителей. Город оказал материальную помощь в размере 20 тысяч марок, вместо запрошенных 30 тысяч. За летний сезон в обществе обучались 300 человек, из которых большая часть училась плавать. Два человека обучались индивидуально.

Первые летние соревнования на открытой воде проводились в Выборге. Температура воды поднялась, и результаты этому соответствовали. Лассе Окерблум установил новый рекорд Финляндии на дистанции 200 метров на спине. На этой дистанции в стиле брасс у женщин сильнейшей была Хелена Айрикка, а у мужчин Юръё Суомаа. Переходящий кубок плавательных обществ "Чаша Илмаринена" остался в Выборге. В честь своего 25 летия общество организовало соревнования среди мастеров плавания Финляндии. Тогда в Выборге собрались лучшие пловцы страны.

Для экономики общества 1931 год был не очень хорошим, но это частично зависело от неблагоприятных погодных условий. Этот год вошел в историю, как последний год существования купальни в Панцерлаксе. Она была приговорена к сносу.

Девизом 1932 года были слова "Новую плавательную станцию в Выборг". Тогда условия для занятий плаванием в городе были печальные. Руководящий совет обсуждал вопрос о строительстве новой купальни с руководством города и архитекторами, но безрезультатно. Для занятий обществу два раза в неделю предоставлялась плавательная станция колы боевой подготовки и пляж Карельского гвардейского полка на Папуле. Общество благодарит майора Кайнуваара за помощь. Вопрос о строительстве плавательной школы не закрылся и ее планировали построить в Люютиккала.

09 июня 1933 года в Люютиккала была открыта школа плавания. Учителями были Хелена Айрикка и Унто Туулос. Результаты работы школы были хорошими. Пропагандистская работа также не проходила зря. Сельские местности также приняли участие в развитии плавания. В Тали господин Воттонен проверил умение плавать, а в Хонканиеми мадемуазель Карттунен организовала трех недельные курсы и потом привезла в Выборг семерых, сдавших экзамен учеников. К этому, ученики школы работали учителями плавания во всей губернии. Показательные выступления по спасению утопающих были проведены в Макслахти, Койвисто, Кирву, дважды в Хонканиеми, на Купарсаари, в Вавлкъярви, Тали и Муурила. Также успешно преподавалось плавание в воинских частях.

Сезон 1934 года начался 01 июня в Люютиккала, а 15 июля школа переехала на новое место – на Терваниеми. Но в Люютиккала занятия проводились для тех, кто не мог добираться до пляжа Терваниеми. В Люютиккала учителями были Хелена Айрикка, господин Терасвирта, но из-за расширения сферы деятельности общества к ним присоединились мадемуазель А. Сихвола и господин У. Туулос. Их руководителем был господин П. Терасвирта.



С переездом на Терваниеми работа общества заметно оживилась. Плаванию учили взрослых, военнослужащих и школьников. В течение всего дня давались частные уроки. Все уроки были бесплатные. В этом сезоне учениками школы в Люютиккала были 130 человек, а на Терваниеми 778. Или всего 908 человек. Частных учеников было 12. 250 военнослужащих ежедневно посещали занятия по плаванию и помощи на воде. Не смотря на то, что в Выборге было две школы, обучение плаванию было организовано и в сельской местности: в Муурила, Тали, Хонканиеми и Йоханнес. В Муурила очень достойно работала школа под руководством лейтенанта Линдрота. В Тали учил господин О. Воттонен, в Хонканиеми мадемуазель Карттунен, а в Йоханнес господин А. Пентикяйнен.

05 августа был организован соревновательный заплыв от Мунккиниеми до пляжа Терваниеми.В нем приняли участие несколько команд, в том числе военнослужащих, мужчины и женщины. Затем крупные соревнования прошли 16 августа. Преподаватели школы ездили в этом году на соревнования в Куопио и Лаппеенранту. Туда же из Выборга ездила команда по водному поло.

Начало лета 1935 годв а выдалось отличным и сезон начался очень бурно. Учителями работали Хелена и Каарина Айрикка, Айли Раукола, Пааво Терясвирта и Унто Туулос. Они давали уроки служащим полицейского управления и разным частям выборгского гарнизона. Тогда очень большую популярность получили заплывы на длинные дистанции.

В этом году, 23.08.1936, обществу исполняется 30 лет. Созданный усилиями города, депутатов, подвижников спорта учебный центр на Терваниеми, вскоре станет одним из лучших плавательных центров. страны. 16 августа этого года мы, впервые за много лет, смогли наблюдать здесь встречу по водному поло и прыжки в воду с лучших финских трамплинов, которые установлены на Терваниеми. А 23 августа померяться силами на пляже соберутся лучшие пловцы Финляндии и Эстонии.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным архивом ЛОГАВ



