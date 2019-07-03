30 грузовиков с корнями одуванчика вывезли с газонов одного из парков

90 гектар Выборгских парков требуют много заботы и хлопот

Газета "Karjala" , май, 1935 год

Хотя Выборг – город парков, на озеленение его каменистых и сырых участков потребуется не очень большая сумма, - рассказывает нам городской садовник Лааксонен. - На эти цели планируется использовать в этом году 750 тысяч марок. Это немалые средства, но если вспомнить о том, что площадь Выборгских парков достигает 40 гектар и сравнить указанную сумму с расходами других городов на свои парки, станет ясно, что эта сумма вполне необходима. Более маленький Турку тратит на парки полтора миллиона, как и Тампере. Расходы Хельсинки достигают 4,5 миллионов.

Характер и вид любого парка зависит, прежде всего, от его газонов. Уход за газонами требует большого внимания, если мы говорим о заботе о парках. Это самая затратная часть, но, не смотря на это, она требует наибольшего внимания. Так здесь мы стараемся обновить зеленые газоны и убрать с них быстро распространяющуюся сорную траву. Последнее требует особо много работы. Так, при вспахивании и расчистке газонов парка на Салаккалахти мы вывезли тридцать грузовиков с корнями одуванчика. Много вреда доставляют паркам собаки, но я на них не сержусь, а хочу лишь сказать их хозяевам, чтобы они держали своих питомцев в более строгой дисциплине. Но не только четвероногие посетители парка приносят вред насаждениям. Это часто делают и люди – они беззастенчиво воруют цветы и ломают ветви кустарников. Недавно, одна пара молодоженов совершенно бесцеремонно пыталась сорвать для букета цветы с клумбы одного парка. Благо, это занятие было прервано полицией. И, представьте себе, жених убежал, оставив свою невесту одну разбираться с представителями власти.

Основную часть озеленения, в виду малых средств, нам удается выполнить мало. На Коликкомяки, на улице Сепянкату было высажено 35 берез, а на террасе Южного вала 18 лип.

Мы спросили у господина Лааксонена, почему наши красивые березы не часто высаживают в парках. Он сказал, что береза очень чувствительное дерево и плохо переносит городскую пыль. В условиях города эту породу деревьев защитить практически невозможно.

Садовник также сказал, что в прошлом году началось облагораживание улицы Калеванкату, но, из-за отсутствия средств, работы сейчас не продолжаются.

Сейчас планируются работы у библиотеки. Они начнутся в эти дни и на эти работы будет потрачено 40 тысяч марок. На эти средства будут приведены в порядок только лишь насаждения у самого здания. Общая цель – облагородить парк Кирккопуйсто и Хирвипусто. На эти цели было запрошено 80 тысяч марок, но пока эта сумма не утверждена.

На более маленькие парки в бюджете есть 25 тысяч марок. Но на эти средства чудес не сделаешь.

Большая работа требуется для защиты парков от вредителей. В Хельсинки для этого используют моторные распылители. У нас обходятся более скромными инструментами.