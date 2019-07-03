370 пачек сигарет изъяли таможенники на МАПП "Торфяновка"

Табачную контрабанду обнаружили и изъяли выборгские таможенники на пропускном пункте "Торфяновка". Таможенный осмотр проводил инспектор совместно со специалистом кинологического отдела. Служебная собака своим поведением дала понять, что в автомобилях Volkswagen и Citroen находятся табачные изделия. Последующий досмотр на ИДК подтвердил наличие контрабанды. В одной машине было припрятано 148 пачек, в другой - 222 пачки сигарет. В отношении мужчины и женщины - граждан России и Эстонии возбуждено два административных дела.